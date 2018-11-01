Macera başlıyor, hemen okçu ordusuna katıl. Dünya çapında 1 milyonu aşkın oyuncunun oynadığı Archer.io'da olağanüstü hedefleme becerilerini kullanmalısın. Köyleri kurtar. Herkesin ihtiyacı olan kahraman ol. Tek oyunculu modda bir dizi saldırı yap. Liderler sıralamasında yüksel.

Altınları topla, yayları, okları, kaskları, kalkanları ve zırhları yükseltmek için elmasları bul. Kendini zorlu düşmanlara karşı savunmak için sihirli öğeler al. Daha önce hiç görülmemiş düello! İki seçenekli çok oyunculu mod. Online olarak başkalarıyla kapış ve yeteneğini kanıtla. Ayrıca istersen sosyal medya üzerinden bir düello için arkadaşlarını davet et.

Bir düelloda rastgele rakiplere karşı savaş veya hikaye modundaki bölümleri oyna. Kolay kontroller ve bağımlılık yapıcı oyunda avcılığını göster ve insanların kahramanı ol!