Oynamaktan sıkılacağın harika ve aksiyon dolu üçüncü kişi savaş oyunu mu arıyorsunuz? O zaman kesinlikle doğru yerdesin. Suç dünyasına hoş geldiniz. 70'in üzerinde zorlukları tamamlamaya çalışın, önünüzdeki görevi halletmeye çalışın. Acımasız bir haydut veya suç efendisi olun.

Armed Heist'te düşmanlarından daha akıllı ve yetenekli olmalısın. Farklı maskeler kullanın ve hedeflerine ulaşmak için silahları deneyin. Soygunlar ilerledikçe işler daha büyük, daha iyi, daha zorlu ve daha ödüllendirici olacaktır. Daha fazla nakit kazanmanın ve rütbenin efsane haline gelmesinin prestijiyle birlikte suçlu, her oyuncu size izin veren kişiselleştirilmiş bir silah sistemi ile donatılacak.

Küçük çaplı mücevher deposu soygunundan büyük banka tonozlarının yer aldığı oyunda her türlü soyguna ayak uydurun ve paranıza para katmaya başlayın!