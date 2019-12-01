Kendinize ait bir müze inşa ederek birbirinden değerli sanat eserlerini sergileyebileceğiniz ve milyonlarca lira kazanacağınız Art Inc, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinden yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Farklı konusu ve kaliteli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, açık arttırmalara katılarak dünya çapında bilinen sanat eserlerini satın almak ve sergiler düzenleyerek para kazanmaktır. Kendi müzenizi işleterek sayısız tarihi eseri sergileyebilir ve herkesin ilgisini çekebilirsiniz.

Eski mısır mumyalarından tutun, nadir bulunan altın parçalara kadar aklınıza gelebilecek her türlü eseri müzenizde barındırabilirsiniz.

Oyunda Açık arttırmalara katılarak satın alabileceğiniz Van Gogh, Picasso, Da Vinci ve daha onlarca ünlü ressamın eserleri yer almaktadır. Ayrıca eski dönemlerden günümüze kadar taşınan sayısız değerli eser bulunmaktadır.

Eserlerin sahte olup olmadığınız incelemeli ve orijinal ürünleri satın alarak müzenizde sergilemelisiniz. Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyunculara sunulan Art Inc, oldukça geniş bir kitleye hitap eden sürükleyici bir oyun olarak yeni oyuncuları bekliyor.