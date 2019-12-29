Asya ülkelerinde bulunan tarihi mekanların ve seyahat esnasında yararlanabileceğiniz otellerin ayrıntılı bilgilerine ulaşabileceğiniz Asia Travel Highlights, mobil platformda Seyahat ve Yerel kategoride kendisine yer bulan bilgi verici bir uygulamadır.

Bu uygulama sayesinde Asya’da yer alan birçok ülke ile ilgili seyahat bilgilerine ulaşabilir ve ulaşımdan konaklamaya sayısız konuda yardım alabilirsiniz. Kamboçya, Hindistan, Çin, Endonezya, İsrail, Japonya, Ürdün, Malezya, Moğolistan, Nepal, Filipinler, Tayland, Özbekistan ve Vietnam gibi onlarca ülke hakkında seyahat konusunda fikir sahibi olabilir ve bu ülkelere saha önce giden ziyaretçilerin yorumlarına ulaşabilirsiniz.

Harita aracılığı ile seçtiğiniz bölgelerdeki otel, restoran, otobüs durağı, tarihi mekanlar, parklar ve daha birçok mekanın konumunu bulabilirsiniz. Detaylı harita analizinden yararlanarak GPS sayesinde konumlandırmaları kolaylıkla yapabilir ve dilediğiniz tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.

Asya ülkeleri hakkında seyahat bilgilerine ulaşarak yolculuğunuzu kolaylaştırabileceğiniz ve yeni bilgiler edinebileceğiniz verimli bir uygulama sizleri bekliyor.

Android cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak mobil kullanıcıların hizmetine sunulan Asia Travel Highlights, zorlanmadan kullanabileceğiniz faydalı bir uygulamadır.