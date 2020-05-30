2019 sürümü ile oyuncuların beğenisini kazanan ve 2020 yılında olduğumuz şu günlerde yeni sürümü ile lansmana çıkan Astonishing Basketball Manager 20 beğenileri kazanmaya çalışıyor.

2019 sürümü ile oyuncuları tatmin eden başarılı yapım, 2020 sürümü ile incelemelerde beklentileri karşılayamazken, oyunculara gerçekçi bir deneyim sunmayı vadediyor.

Mobil spor oyunları arasına katılan Astonishing Basketball Manager 20 oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıktı.

Kendi basketbol takımımızın menajeri olacağımız yapım içerisinde farklı oyuncuları takımımıza kazandıracak, farklı taktikler ile çıktığımız maçlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız.

Bir yönetim oyunu olarak lansmana çıkan yapım da oyuncular herhangi bir internet bağlantısına da ihtiyaç duymayacaklar. Çevrimdışı olarak istediğimiz kadar oynayabileceğimiz yapım zengin atmosferi ve detaylı içerikleri ile geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.