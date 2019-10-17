Dilediğiniz karakteri seçerek dans ve müzik gruplarında rol alabileceğiniz hatta büyük bir pop star olarak binlerce insanın hayran olduğu bir kişilik oluşturabileceğiniz Audistar Mobile, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere sunulan benzersiz bir oyundur.

Keyif verici müzikleri ve eğlenceli dans sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, popüler müzikler eşliğinde çeşitli dans gösterilerinde bulunmak ve ünlü bir dansçı olmak için mücadele etmektir. Farklı karakterler arasından istediğinizi seçebilir ve yeni hayatınıza ilk adımı atabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve birbirinden güzel müzikleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce popüler müzik ve sayısız dans figürü yer almaktadır. Ayrıca onlarca kadın ve erkek karakter bulunmaktadır. Partnerinizi seçerek çeşitli dans gösterileri yapabilir ve seviye atlayarak farklı dans seçeneklerinin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda müzik oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Audistar Mobile, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eşsiz bir oyundur.