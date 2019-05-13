Birbirinden farklı görünüme ve özel güçlere sahip yüzlerce avatar karakteri arasından dilediğinizi seçebileceğiniz ve birebir mücadelelere katılarak ganimet toplayabileceğiniz Avatar Kingdoms, macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı avatar savaşçılarını toplayarak rakiplerinizle teke tek mücadele etmek ve savaşlardan galip gelerek ganimet toplamaktır. Kazandığınız altınlarla yeni savaş karakterlerinin ve arenalarının kilidini açabilirsiniz. Ayrıca karakterlerinizi özelleştirebilir ve farklı yetenek kartları satın alabilirsiniz. Yetenek kartlarını kullanarak rakiplerinizi daha hızlı öldürebilir ve savaşı kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinde ilginç görünüme ve özel güçlere sahip yüzlerce avatar kartı bulunmaktadır. Ayrıca düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz kılıç, ok, balta ve dikenli tokmak gibi onlarca ölümcül silah yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Avatar Kingdoms, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.