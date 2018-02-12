Avicii | Gravity HD, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir müzik oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Keyifli ve tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda uygun zamanlarda ekrana dokunarak engellerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu ve heyecan verici bir atmosferde geçen Avicii | Gravity HD, yeteneklerinizi sınayabileceğiniz bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda müzik eşliğinde reflekslerinizi sınıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz. Sonsuz sanatsal bir atmosfere sahip olan oyunda tüm engellerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Eğer tek dokunuşlu oyunlardan zevk alıyorsanız Avicii | Gravity HD tam size göre bir oyun diyebilirim. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz Avicii | Gravity HD oyununu mutlaka denemelisiniz. Farklı özel güçlerin de sahibi olabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Avicii | Gravity HD oyununu sakın kaçırmayın.

Avicii | Gravity HD oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.