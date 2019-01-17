AxE: Alliance vs Empire, PC ve konsollarda oynanan en iyi MMO ve açık dünya oyunlardan ilham alınarak hazırlanmış, konsol kalitesinde grafik ve oynanışı mobil platforma taşıyan bir yapım. Popüler mobil RPG oyunların geliştiricisi NEXON, yeni oyununda bizleri devasa büyüklükte fantastik bir dünyanın içerisine alıyor. İmparatorluk ve İttifak; Dünyanın kaderini kontrol etmek için savaşan iki güçlü grup arasına giriyoruz.

MMORPG türünü seviyorsanız, AxE: Alliance vs Empire oyununu kesinlikle oynamalısınız. 100MB altı boyutuna rağmen görsel şölen yaşatan, tamamen üç boyutlu, hızlı ve dinamik gerçek zamanlı hareketler, süper akışkan kontroller sunan açık dünya MMORPG oyunu karşımızda. İster arkadaşlarımızla, ister dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuyla, istersek de tek başınıza farklı modlarda oynayabildiğimiz bu aksiyon rol yapma oyununda ya Darkhaan İmparatorluğu ya da Galanos İttifakı tarafında savaşıyoruz. İki grupta da altı farklı ve özelleştirilebilir karakter sınıf var. Sadece karakterler değil silahlarından yeteneklerine her şeylerini özelleştirip geliştirebiliyoruz. Savaştıkça seviye atlıyorlar, yetenek ve becerileri de gelişiyor. Karakterler kadar savaş meydanları da etkileyici. Lakeside Base’in ıssız ovalarından Venyon Island’ın iç kutsal yerlerine 22 eşsiz bölge keşfediyoruz.

Mobildeki en iyi MMORPG AxE: Alliance vs Empire’ın Co-op (Birlikte) ve Rekabetçi oyun modlarından da bahsetmem gerek. Arkadaşlarınızla ve dünyadaki milyonlarca oyuncuyla savaşmak dışında ufak, taktiksel 4’e 4 oyuncu grup savaşından büyük ölçekli PvP savaşlara rekabetçi modlarda oynayın. Arkadaşlarınızla baskınlar yaparak ejderhalar ve devler gibi güçlü zindan boss’larını alt edin. Ya da bir loncaya katılın ve gelişmiş lonca, sohbet ve takım yönetimi sistemlerini kullanarak yaklaşan etkinlikleri planlayın.