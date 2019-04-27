Backyard Bash: New Match 3 Pet Game

Hayalinizdeki çiftliği inşa ederek onlarca farklı hayvanı besleyebileceğiniz ve görevleri tamamlayarak çiftliğiniz geliştirebileceğiniz Backyard Bash, mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve sevimli hayvan karakterleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, eşleştirme bulmacaları çözerek çiftliğiniz için gerekli malzemeleri temin etmek ve sevimli hayvanların yer aldığı benzersiz bir çiftlik kurmaktır. Hayvanlarınız için ihtiyacınız olan yiyecekleri eşleştirmelerden kazanabilir ve bu sayede ekstra kaynak harcamadan hayvanlarınızı besleyebilirsiniz. Ayrıca yine eşleştirme yaparak çiftlik için gerekli birçok eşyaya sahip olabilirsiniz. Günlük görevleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Çiftliğinizde barındırabileceğiniz köpek, tavuk, horoz, at ve daha onlarca hayvan yer almaktadır. Farklı şekilleri ve renkleri olan blokları uygun bir şekilde eşleştirerek bulmacaları çözebilir ve çiftliğinizi geliştirerek seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Backyard Bash, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.