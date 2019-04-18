Bir tava ve pastırma ile akrobatik hareketler yaparak çeşitli objelere farklı görünümler kazandırabileceğiniz ve yaptığınız tasarımların fotoğraflarını çekebileceğiniz Bacon, Bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran kaliteli bir oyundur.

Beyaz fon üzerinde farklı renklerden oluşan objelerin yer aldığı eğlenceli grafikler ve keyif verici ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, elinizdeki tava ile şov yaparak pastırmayı farklı objelerin üzerine fırlatmak ve ilginç görünümler oluşturmaktır. Küçük bir pastırmayı yukarıdan tavının üzerine doğru bırakarak tavayı sallamalı ve pastırmayı karşınızda yer alan cisme fırlatarak üzerinde sabit bir şekilde kalmasını sağlamalısınız. İlginç konusu ve sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ve farklı bir deneyim kazanabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunan ve hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşa Bacon, oldukça geniş bir kitleye hitap eden eğlenceli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.