Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan Bad 2 Bad: Delta tamamen ücretsiz olarak karşımıza çıktı.

100 binden fazla oyuncuyu kısa bir süre içerisinde bünyesine katan başarılı yapım 29 Ekim akşamı oyun dünyasına adım attı. Dawinstone tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara sunulan başarılı mobil arcade oyununda ilerlemeye dayalı bir oynanış sistemi yer alıyor. Oyun içerisinde birbirinden farklı tiplemeler ile karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye çalışacağız. Ateşli silahların ve tank gibi askeri araçların yer aldığı oyunda platform üzerinde düşmanlar ile karşılaşacağız.

Oyuncular mevcut olan karakterlerini geliştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebilecekler. Buna ek olarak karakterler farklı silah modellerini de kullanabilecekler. Çarpıcı grafiklere sahip olan mobil yapım ses efektleri ile oyunculara fantastik bir aksiyon deneyimi yaşatacak. Çevrimdışı olarak internet gerektirmeden oynanabilen yapım da adeta terörle mücadele edeceğiz. 15 farklı karakter ve 60’dan fazla farklı askeri tiplemenin yer aldığı oyun tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor.

İyi oyunlar dileriz.