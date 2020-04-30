Spor severlerin beğendiği ve heyecanla takip ettiği spor dallarından bir tanesi olan Badminton artık mobil platformda da oynanabiliyor.

Mobil spor oyunları arasına erken erişim oyunu olarak katılan Badminton Blitz şu sıralar sadece Android platformu üzerinde oynanmaya devam ediliyor. 707 Interactive tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan yapım gerçekçi yapısı ile de ilgi çekiyor.

2020’nin çevrimiçi en iyi Badminton oyunu olarak ifade edilen Badminton Blitz gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları karşı karşıya getirerek Badminton maçları yapma fırsatı veriyor.

1v1 olarak çeşitli maçlara katılacağımız oyun içerisinde kendi atletik karakterimizi oluşturacak, geliştirecek ve bu alan da kariyer yapabileceğiz. 3 farklı karakter tipinin de yer aldığı oyun içerisinde 3D grafik açıları bulunuyor.

Oldukça basit bir tasarıma ve hassaslığa sahip olan Badminton Blitz gerçek zamanlı olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.