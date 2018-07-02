Badminton Stars, mobil platformdaki en hızlı raket sporları oyunu. Tenis benzeri oyunlardan badmintonı harika oynayan genç hiperaktif sporcuların yer aldığı odaklanma ve reflekslere dayalı süper eğlenceli bir mobil spor oyunu. Şehirde başlayan ulusal şampiyonlukla sonuçlanan uzun bir kariyer sizi bekliyor. Kaybetme lüksünüzün olmadığı turnuvalara girmeye hazır mısınız?

Çizgi film stili grafikler sunmasına karşın her yaştan kişinin keyifle oynayacağı badminton oyunu Badminton Stars, maçlarda farklı hareketler yapan, hiperaktif genç sporcuları bünyesinde barındırıyor. Görünümleri bir hayli ilginç olan, yerinde duramayan genç karakterlerden favorinizi seçip direkt kariyerinize başlıyorsunuz. Tek oyunculu modda uzunca bir kariyer sizi beklerken, turnuvalarda en iyi badminton oyuncularına karşı oynuyorsunuz. Maç kazandıkça karakterinizin kıyafetlerini değiştirebiliyor, evini kupalarla süsleyebiliyorsunuz.