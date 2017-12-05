Balance The Bottle, beceri, odaklanma, sabır üçlüsünü bir arada isteyen dengede tutma oyunlarından biri. Minimalist görsellere sahip oyunları sevenleri kendisine çeken yapımda parmağımızın üzerinde farklı objeleri dengede tutmak için uğraş veriyoruz.

Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan denge oyununda büyük bir parmağa sahip karakterin yerine geçiyoruz. Amacımız; nesneyi alıp (oyunun adında şişe geçse de oyuncak, telefon, kavanoz gibi farklı nesneler de yer alıyor) parmağımızın üzerinde dengede tutmak. Nesne parmağımızda hareket ettikçe puan kazanıyor, düşmesiyle birlikte ikinci bir şans sunulmuyor; oyuna veda ediyoruz.

Sonsuz oynanış sunmasıyla bir süre sonra sıkmaya başlayan arcade oyunda ilerledikçe yeni nesnelerin kilidini açıyoruz. Yalnız puan almak epey zor.