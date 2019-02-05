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Ball Mayhem! 1.9 (Android)
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  5. Ball Mayhem! - Android İçin Amerikan Futbolu Oyunu

Ball Mayhem!

1.9
Android
Ball Mayhem!
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Amerikan Futbol oyunu bu kadar eğlenceli olabilir!

Ball Mayhem!, Voodoo’nun mobil platforma çıkardığı spor oyunlarından biri. Amerikan Futbolunu seven sevmeyen herkesi buluşturan oyunda maçlar sadece 2 dakika sürüyor. Bu süre içerisinde topu kaptığınız gibi gol çizgisine ulaşmanız gerekiyor.

Amerikan Futbolu oyununu sevmeyenleri bile ekran başına kilitleyecek bir yapım Ball Mayhem!. Android telefonunuza ücretsiz indirip internetsiz oynayabileceğiniz oyunda touchdown yapmaya diğer bir deyişle gol çizgisine top elinizde ayak basmaya çalışıyorsunuz. Topu almanızla birlikte sizi sıkı markaja alan rakip oyuncuların sayısı epey fazla. Onlara çarpmadan gol çizgisine ulaşıp sayı yapmak çok zor. Son derece kıvrak olmalı, ne kadar dayanıklı olduğunuzu göstermelisiniz. Maçların süresi başta da dediğim gibi 2 dakika. 2 dakika içinde mümkün olduğunca fazla sayı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu arada oyuncunuzu kontrol etmek için parmağınızı sürüklüyorsunuz.

 

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