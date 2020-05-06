Ball Pass 3D

Üst üste kaç üçe kadar alabilirsiniz? Çemberden ayrıl, 3 puanlık bir atış çizgisi al ve bir basketbol yıldızı ol. Serbest atış müsabakasına katılın, çemberleri sallayın ve serbest atış çizgisinden olabildiğince fazla puan kazanmaya çalışın.

Göreviniz basit: Parmağınızı akıllı telefonunuzun veya tabletinizin ekranında kaydırın, noktaya puan vermek için topa yön verin. Kaçırmayın çünkü baştan başlamak zorunda kalacaksınız. Çembere ateş etmeye başlayın ve kendi puanınızı yükseltmeye çalışın.

Üst üste 3 atış yapın ve yaptığınız her havalı atış ile +3 bonus kazanın. Çizgiyi geçmeyin ve top için inanılmaz kişileştirme için paraları toplayın. +10 adet kilitlenebilir basketbol arasından seçim yapın ve her maçta farklı biriyle oynayın. Faul'un arkasında profesyonel bir basketbol oyuncusu gibi hissedin, baskıyı hissedin, eğlenceyi hissedin!