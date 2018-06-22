Ball Rider, refleksleri test eden harika bir top oyunu. İki yanı da tuzaklarla çevrili platformda bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştığınız süper eğlenceli, zaman geçirmek için birebir bir arcade oyun. İnternet bağlantısı gerektirmiyor, oyun keyfini kaçıran sıkıcı reklamlar içermiyor ve tek parmakla rahat oynanış sunan kontrol sistemiyle her yerde oynayabileceğiniz bir mobil oyun.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş minimalist stil grafikleriyle kendisine çeken Ball Rider için akıllı telefon/tablette oynayabileceğiniz en zor, bağımlılık yapan top yarış oyunu diyebilirim. Hızla yuvarlanan topu engellere çarptırmadan bitiş noktasına ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Kimi zaman zıplayarak kimi zaman da alttan üste/üstten alta geçiş yaparak kendinizi kurtarıyorsunuz.