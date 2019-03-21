Balls Bounce Bricks, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir beceri oyunu olan Balls Bounce Bricks, tuğlaları kırarak ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Yüzlerce zorlu bölüme sahip olan oyunda tuğlaları kırarak puanlar kazanıyorsunuz. Vakit geçirmek için birebir olan oyunda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kendine has atmosferiyle dikkatimizi çeken oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmanız gerekiyor. Blokları aşağı değmeden yok etmeniz gereken oyunda dikkatli de olmalısınız. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda süre sınırı olmadan dilediğiniz gibi vakit geçirebiliyorsunuz. Minimalist grafikleri ve renkli animasyonlarıyla da göz alıcı bir etkiye sahip olan Balls Bounce Bricks mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Balls Bounce Bricks oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.