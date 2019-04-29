Balls Control, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil beceri oyunu olan Balls Control, zevkli ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve tuğlaları kırmalısınız. Zorlu bölümleriyle de dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Puan kazanarak ilerleyebileceğiniz oyunda renkli görseller yer alıyor. Sürükleyici ve bağımlılk yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan Balls Control, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Balls Control sizleri bekliyor.

Balls Control oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.