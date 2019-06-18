Balls VS Lasers, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken bir mobil oyun olarak ön plana çıkan Balls VS Lasers, birbirinden zorlu yüzlerce bölümü tamamlamak için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda hoş grafik ve animasyonlar yer alıyor. Farklı zorluk seviyelerine sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Lazerleri ve topları eşleştirerek puanlar kazanmaya çalıştığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Farklı topları ve skinleri alarak daha renkli bir deneyim de yaşayabileceğiniz Balls VS Lasers oyunu sizleri bekliyor.

Balls VS Lasers oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.