Ballz Break, Atari’nin arcade oyunu Breakout’a benzer oynanış sunuyor. Ketchapp’ın olmasıyla mobil platformda öne çıkan arcade oyunda yatay sürüklemeyle kontrol edilebilir çubukla blokları kırmaya çalışıyorsunuz. Ancak ufak bir sorun var: Bloklar sabit değil!

Ketchapp’ın yılların eskitemediği Atari oyunu Breakout’tan esinlenerek hazırladığı Ballz Break, basit görselli, öğrenmesi kolay, tek parmakla rahatça oynanabilen, tam zaman geçirmelik bir oyun. Topla blokları kırmanız isteyen oyunda puan toplamak çok basit gibi görünse de gittikçe yükselen zorluk seviyesi puan kazanımını zorlaştırıyor. Blokları kırdıkça yerlerine daha zor, daha fazla atışla kırılabilen bloklar geliyor. Blokların aralarına yerleştirilmiş güçlendiriciler kurtarıcılarınız. Unutmadan, oyun sonsuz oynanış sunuyor.