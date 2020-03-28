Bals Rotate

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve 1 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen Balls Rotate, daire içinde yer alan labirentlerden topları geçirerek bir sonraki dairenin içine aktarmak içim mücadele edeceğiniz stres giderici eşsiz bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şeyi, daireleri kontrollü bir şekilde sağa veya sola döndürerek içerideki topları aşağıdaki daireye aktarmaktır.

Her dairenin içinde farklı daireler ya da labirent şeklinde bölümler bulunmaktadır. Topların sayısını azaltmadan bir sonraki daireye aktarmak için dairelerde yer alan engelleri aşmalı ve çıkış kapısından topları aşağı boşaltmalısınız.

Topları diğer dairelere geçirdikçe puan kazanabilirsiniz. Bu sayede farklı renge sahip onlarca topun kilidini açabilirsiniz. Bağımlısı olacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca zorlu parkur yer almaktadır. Her parkurda farklı renklere sahip daireler ve toplar bulunmaktadır. Balls Rotate ile rengarenk parkurlarda yarışabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.