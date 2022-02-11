Tomb of the Mask APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 326
- DOSYA BOYUTU 71.00 MB
- Üretici Playgendary
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Tomb of the Mask APK, tuzaklar ve tehlikelerle dolu bir labirente sokan arcade tarzında mobil macera oyunu.
Tomb of the Mask APK, prosedürel olarak oluşturulan sonsuz bir dikey labirentte geçen bir arcade oyunu.
Retro klasik arcade oyunlara bayılıyorsanız Tomb of the Mask tam size göre. Klasik arcade tarzında sonsuz bir macera oyununu deneyimleyecek ve yol boyunca birçok tuzak ve engeli atlatmaya çalışacaksınız.
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Her hamlenizde hızlı ve tetikte olmalısınız. Maceranız boyunca tuzaklar ve blokların yanı sıra tehlikeli düşmanlarla karşılaşacaksınız. Hemen korkmayın; güçlü maskeniz olduğu sürece yüksek duvarlara tırmanmanızı ve daha fazlasını yapmanızı sağlayan özel güç ve beceriler kazanabilirsiniz. Maske mezarlığında eğlenceli ve macera sizi bekliyor.
Oyunda amacınız sonsuz macera boyunca veya bölüm bazlı modda mistik mezarları keşfetmek. Yolculuk kolay olmayacak çünkü karşılaşacağınız çok fazla güçlü düşman olacak. Onları yenmek için size daha güçlü ve eşsiz güçler verebilen daha güçlü maskeleri almalısınız. Maceranın ötesine geçmek için güçlendiricileri de kullanabilirsiniz.
Tomb of the Mask APK Hile ve İpuçları
Oyunda en fazla zamanı aşama bazlı harita modunda harcayacaksınız. Bir aşamadaki tüm noktaları toplamak bir sonraki aşama için size ücretsiz kalkan veya bir sürü coin verir. Yeni bölümlerin kilidini açıp oynadıkça bir süre yeni tehlikeyle karşılaşacaksınız. Uzak durmanız gereken birçok tehlike var; kaçmak için karakterinizi hızlı hareket ettirmelisiniz. Bu tehlikelerin yanı sıra sizi tek vuruşta öldüren öğeler de var.
Harita modunda kazandığınız aşama deneyimini arcade moduna taşıyabilirsiniz. Her aşamadaki tehlikeleri ezberlemek gelecekteki başarınız için de anahtar. Zaman sınırı olmadığı için her aşamada çevrenize dikkatle bakın, hareketlerinizi planlayın, toplanabilecek her şeyi toplayın ve her zaman üç yıldızla bitirmeye çalışın.
Oyunu bu denli popüler yapan tartışmasız arcade modu. Karakterinizi yok olana dek olabildiğince uzağa götürmeniz gereken mod. Harita modunun aşamaları yerine arcade modu oynayarak mezar keşif becerilerinizi geliştirirken fazla da para toplarsınız.
Seviyeniz yükseldikçe istatistiklerinizi artıran maskelerin de kilidini açmış olacaksınız. Sandıklarla açılan maskelerden bazıları yalnızca arcade modda kullanılabilen özel güçlendiriciler bile sunuyor. Seviye 20’ye gelince açılan voodoo maskesi tüm maskeler arasında en güçlüsü.
Oyunda kalkan, donma, mıknatıs, puan artırıcı, coin gibi çeşitli güçlendiriciler var. Zamanla ne işe yaradıklarını çözeceksiniz. Yükseltmeye coin ile başlamanızı öneririm.
Reklamlar ücretsiz olarak sandık açmanıza yardımcı oluyor, öldükten sonra dirililiyorsunuz, kazandığınız ödülün iki katını alıyorsunuz, kalkan gibi etkili güçlendiricileri bedava almanızı sağlıyor. Görevleri tamamlayarak da değerli ödüller kazanabilirsiniz. Ana menüde sol üst köşedeki üç çizgiye dokunarak tamamladığınız görevleri ve yeni görevleri görebilirsiniz.
Tomb of the Mask
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 69
- DOSYA BOYUTU 105.00 MB
- Üretici Playgendary
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Retro tarz grafikleriyle dikkat çeken bir beceri oyunu
Tomb of the Mask, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkan oyunda altınları topluyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.
Eğlenceli zaman geçirebileceğiniz bir mobil beceri oyunu olan Tomb of the Mask, zorlu bölümleri ve aşamaları tamamlayarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda farklı karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda engelleri aşmanız gerekiyor. Son derece dikkatli olmanız gereken Tomb of the Mask, aynı zamanda reflekslerinizi de sonuna kadar kullanmanızı gerektiriyor. Retro tarz grafikleriyle de dikkat çeken oyunda işiniz oldukça zor. Eğlenceli bir oyun arayışınız varsa Tomb of the Mask sizleri bekliyor.
Tomb of the Mask oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.