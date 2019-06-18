Mobil müzik oyunları arasında yer alan BanG Dream Girls Band Party ile anime tarzında bir dünyaya giriş yapmaya hazır olun.

Rengarenk içeriklere sahip olan yaımda oyuncular seçtikleri anima karakterler ile sık sık diyaloglara girecek, müzikler yapacak ve bu alanda kariyer hedefleyecekler. Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden BanG Dream Girls Band Party, 2017’nin En İyi Google Play oyunları arasında yer aldı. Basit kontrollerin yer aldığı yapımda orjinal oyun şarkıları ve daha fazlası bizleri bekliyor olacak.

Tamamen ücretsiz olarak indirilen ve keyifle oynanan yapımda aksiyondan ve gerilimden uzak bir yapı bizleri bekliyor olacak. 100’den fazla şarkının ritmine dokunacağımız oyunda her şarkı için 4 farklı seviye arasında seçim yapacağız.

Oyun içerisinde farklı oyun modları da karşımıza çıkacak.