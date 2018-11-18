Bang The Blocks, zevkli ve eğlenceli zaman geçirebileceğiniz bir beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor. Renkli atmosferi ve zorlu seviyeleriyle dikkatimizi çeken oyunda reflekslerinizi iyi bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Uygun zamanı beklemeniz gereken oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oyunda bloklardan kaçarak onları patlatmaya çalışıyorsunuz. Bombaları kullanarak blokları patlatmalı ve seviyeleri geçmelisiniz. Basit bir oynanışa sahip olan Bang The Blocks mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebileceğim oyunda harika bir etki yer alıyor. Renkli grafikleri ve farklı kurgusuyla da dikkat çeken Bang The Blocks, sizleri bekliyor. Farklı topları da kullanabileceğiniz oyunda renkli bir atmosfer yer alıyor.

Bang The Blocks oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.