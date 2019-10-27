Barber Shop!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil oyun olan Barber Shop!, saç keserek zevkli zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda farklı stillerde saç modelleri yapıyorsunuz. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunda zorlu bölümler yer alıyor. Zevkli bir deneyim sunan oyunda saç kesiyor ve boyuyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Barber Shop!, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Barber Shop! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.