Basket topunu zıplatarak zorlu parkurlarda çeşitli engelleri aşabileceğiniz ve topu potaya atarak parkuru tamamlayabileceğiniz Basket & Ball, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan eğlenceli bir oyundur.

Kolay kontrolleri ve kaliteli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, basketbol oynuyormuş gibi topu sürmek ve engelleri aşarak topu potaya göndermektir. Zorlu parkurlarda taş blokların üstünden zıplayarak topla birlikte ilerleyebilir ve hedefe ulaşarak sonraki bölümlere geçebilirsiniz. Parkurlarda başarılı olarak puan toplayabilir ve bu puanları kullanarak farklı toplar satın alabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Topun kontrolünü sağlayabileceğiniz iki farklı mod bulunmaktadır. İster ekrandaki butonları kullanarak, isterseniz de telefonu sağa ve sola eğdirerek topu kontrol edebilirsiniz. Topu engellerin arasında veya üstünden geçirerek hedefe ulaşabilir ve basket atarak bölümü tamamlayabilirsiniz.

Mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan ve yarım milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Basket & Ball, eğlenceye doyabileceğiniz kaliteli bir oyundur.