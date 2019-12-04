Basket Dunk 3D

Smaç ve pürüzsüz hareketler, benzersiz maskot güçlendirmelerden ile yeteneklerinizi göster. Altınları toplamak ve sıralamanızı arttırmak için savaşın Birlikte bir düzine hileler üzerinde usta ve zincirde en iyi olduğunu kanıtla ve kral ol.

Arkadaşlarınızla çevrimiçi oynayın, onlara karakterinizi ve yeteneklerinizi gösterin Gerçek bir meydan okuma için onlarca çoklu oyun odalarından birini seçin ve tüm dünyadan onbinlerce gerçek insana karşı mücadele edin.

Birbirinden farklı 6 oyun modunda becerilerinizi geliştirin, başarıların kilidini açın, kupalar ve ödüller kazanın. Tiryakilik yaratan bu basketbol oyununda siz de yer alın!