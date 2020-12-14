Basketball Arena (Basketbol Arena) Android, Head Ball 2 (Kafa Topu 2) oyunu geliştiricileri Masomo’nun ücretsiz online basketbol oyunu. Kontrolleri kolay öğrenmesi zaman almayan, gündelik evde-dışarıda her yerde oynayabileceğiniz, grafikleri ve animasyonlarıyla kendisine çeken süper eğlenceli basketbol oyunu. Klasik basket maçlarından sıkıldıysanız, farklı bir basketbol oyunu arıyorsanız Basketball Arena’yı tavsiye ederim. Oyun ücretsiz olduğundan Basketbol Arena APK indirme bağlantısı sunulmamıştır. Yukarıdaki Basketbol Arena İndir butonuna dokunarak oyunu telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz.

Basketbol Arena İndir

Dünyanın dört bir yanında en çok oynanan futbol oyunu Kafa Topu 2’nin yapımcıları Masomo, aynı tarzda basketbol oyunu ile karşımıza çıkıyor. iOS’in ardından Android platformuna çıkış yapan Basketball Arena Türkçe adıyla Basketbol Arena’da sadece gerçek oyunculara karşı ve birebir maçlar yapıyorsunuz. Smaç basıyor, uzun mesafeden atışlar yapıyor, her zamanki gibi süper güçlerinizle rakibinizi şaşkına çeviriyor, maçın kaderini değiştiriyorsunuz. Kupalar sizi bekliyor, kazandığınız her maç size puan kazandırmakla kalmıyor, değerli ödüllerin sahibi yapıyor, yeni karakter ve kortlarda oynamanızı sağlıyor.

Gerçek Oyuncularla 1'e 1 Maç Deneyimi

İster arkadaşlarınıza meydan okuyun ister online olan başka bir gerçek oyuncuyla eşleşin. Heyecan dolu anlara hazır olun. Tek yapmanız gereken takımınızı kurup oyna tuşuna basmak!

Basketbol Kariyerinizi Şekillendirin

Birbirinden değişik karakterlerin arasından en sevdiğinizi seçin ve heyecanlı bir mücadeleye hazırlanın! Rakiplerinizi alt ettikçe daha fazla karakterin kilidini açacaksınız, değişik koçlarla birbirinden güzel sahalarda oynamaya hak kazanacaksınız. Kariyerinizde ilerledikçe artan taraftar kitlenizin ve birbirinden özel ödüllerin tadını çıkarın.

Gerçek Zamanlı Hızlı Tempo Basketbol

Topu elinize alın ve basketbol yeteneklerinizi tüm rakiplerinize gösterin! Topu rakibinizden çalıp ister smaç basın ister 3’lük sayılarla rakibini alt edin. Hepsi gerçek zamanlı! Kritik zamanlarda süper güçlerinizi kullanarak oyuna daha da fazla heyecan katmak sizin elinde.



Gerçek oyuncularla gerçek zamanlı maçlar!

Sosyal medya hesaplarınızı bağlayın, arkadaşlarınıza meydan okuyun!

Küçük bir takımla başlayın. Maç kazandıkça takımınızı genişletin, yeni oyuncularla oynayın!

Birbirinden farklı saha, oyuncu ve koç arasından istediğinizi seçebilirsiniz!

Özel güçlerinizi kulanın, herkesin önüne geçin.

Daha fazla kupa kazanın, liderlik sıralamalarında hep birinci sırada kalın!

Tüm bu özellikler günlük görevlerle daha da heyecanlı!

Oynaması tamamen ücretsiz!