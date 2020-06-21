Dünyanın dört bir yanından 50 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya ev sahipliği yapan Basketball Showdown 2 ile basketbol dünyasına farklı bir açıdan bakacağız.

Mobil oyuncular için oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve dünya çapında bir oyuncu kitlesine ulaşan başarılı yapım da oyuncular kendi basketbolcu kadrolarını kuracak ve birbirinden farklı maçlara katılacaklar.

Gerçekçi basketbol mekaniklerine de sahip olan oyun farklı top tasarımlarına, stadyumlara ve oyunculara ev sahipliği yapıyor.

Tempolu maçların yer aldığı yapım da kupa maçları, lig maçları, liderlik sıralamaları vs. bulunuyor.

Aldığı düzenli güncellemeler ile birlikte içeriğini sürekli olarak güncel tutmaya devam eden başarılı yapım haftalık turnuvalar eşliğinde de oyunculara eğlenceli dakikalar sunuyor.

Basketbol oynamayı seven tüm oyuncuların deneyimlemesi gereken bir mobil oyun olarak adından söz ettiren Basketball Showdown 2 milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.