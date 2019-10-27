Heyecan verici basketbol maçlarına çıkarak güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiniz ve onlarca farklı turnuvaya katılarak kupalar kazanabileceğiniz Basketball Tournament, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir basket oyunudur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi top kontrolleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onlarca oyuncu arasından kendi takımınızı kurarak zorlu müsabakalara çıkmak ve rakiplerinizi devirerek dünya sıralamasında adınızı zirveye yazdırmaktır. Meydan okuma seçeneği ile güçlü rakiplerle karşılaşabilir ve kendinizi geliştirerek profesyonel bir basketçi olabilirsiniz.

Oyunda 3’lük atarak kısa sürede maksimum puana ulaşmalı ve rakibinizi yenerek seviye atlamalısınız. Fantastik hareketler yaparak enfes basketler atabilir ve ekstra puanlar toplayabilirsiniz. Eğlenceli bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Basketball Tournament, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyundur.