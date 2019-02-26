Ücretsiz olarak sunulan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Bat Attack Cricket Multiplayer, spor oyunları kategorisinden yer alan, unutulmaz kriket maçları yapabileceğiniz efsane bir oyundur.

Gerçekçi görüntü grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda, kendi kriket oyuncunuzu oluşturabilirsiniz. Oyuncunuzun saç stilinden tutun, kıyafetine kadar her şeyini kontrol edebilir ve oyuncunuzu kriket maçlarına en iyi şekilde hazırlayabilirsiniz. 11’er kişilik takımlar halinde oynanan kriket maçları ana hat olarak atış ve vuruştan oluşan bir spordur.

Oyun içerisinde onlarca farklı sporcu karakteri yer almaktadır. Karakterinize giydirebileceğiniz sayısız kıyafet ve maçlarda kullanabileceğiniz çeşitli malzemeler bulunmaktadır. Birbirinden güzel çeşitli kriket sopalarını kullanarak maçlarda en iyi atışları yapabilir ve ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca multiplayer modu sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenceli maçlar yapabilirsiniz.

Mobil oyun platformunda Android işlemcili tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve unutulmaz kriket maçları yapabileceğiniz Bat Attack Cricket Multiplayer, geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.