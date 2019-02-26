İndir 42.00 MB
Bat Attack Cricket Multiplayer 1.5.4 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Spor
  5. Bat Attack Cricket Multiplayer - Android İçin Spor Oyunudur

Bat Attack Cricket Multiplayer

1.5.4
Android
Bat Attack Cricket Multiplayer
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Heyecan verici kriket maçlarını konu alan ve yeni oyuncularını bekleyen eşsiz bir spor oyunudur.

Ücretsiz olarak sunulan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Bat Attack Cricket Multiplayer, spor oyunları kategorisinden yer alan, unutulmaz kriket maçları yapabileceğiniz efsane bir oyundur.

Gerçekçi görüntü grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda, kendi kriket oyuncunuzu oluşturabilirsiniz. Oyuncunuzun saç stilinden tutun, kıyafetine kadar her şeyini kontrol edebilir ve oyuncunuzu kriket maçlarına en iyi şekilde hazırlayabilirsiniz. 11’er kişilik takımlar halinde oynanan kriket maçları ana hat olarak atış ve vuruştan oluşan bir spordur.

Oyun içerisinde onlarca farklı sporcu karakteri yer almaktadır. Karakterinize giydirebileceğiniz sayısız kıyafet ve maçlarda kullanabileceğiniz çeşitli malzemeler bulunmaktadır. Birbirinden güzel çeşitli kriket sopalarını kullanarak maçlarda en iyi atışları yapabilir ve ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca multiplayer modu sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenceli maçlar yapabilirsiniz.

Mobil oyun platformunda Android işlemcili tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve unutulmaz kriket maçları yapabileceğiniz Bat Attack Cricket Multiplayer, geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü