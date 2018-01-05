Battle of Superheroes Captain Avengers

Barış cenneti ismindeki şehir artık yaşanmaz bir hale gelmiş ve polislerin hiçbir şey yapamadığı bir bölge olmuştur. Burada hırsızlar, katiller ve diğer kötü insanlar rahatlıkla gezebilmektedir. Polisin sağlayamadığı güvenliği artık yerine getirmenin zamanı geldi. Bir süper kahraman olarak caddelere çıkın ve düşmanlarınızı alt edin.

Captan Avengers kötü bir adamı yakalamak isterken adamın tuzağına düştü ve polisler Captan Avengers'ı masum bir vatandaşı öldürdüğünü düşündü. Tam bu sırada da kötü adam kozmik büyüsünü ele geçirdi ve bölgeden kaçtı. İşte oyundaki göreviniz, kötü adamları yakalayıp polislere masum olduğunuzu kanıtlamak.

Captan Avengers olarak gangsterlerdan korkmamalı ve vatandaşlara gerçek kimliğinizi kanıtlamalısınız. Artık iş polislerden çıkmış durumdayken karakterinizi alın ve şehrin dört bir yanındaki kötü insanlarla dövüşün. Onların sayısı sizi asla korkutmasın. Çünkü süper kahramanınız sahip olduğu dövüş tekniklerini iyi kullanmayı başarırsanız onları yenebilirsiniz.

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