Hem Android, hem de İOS platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden BattleText, İngilizce kelime dağarcığınızı geliştirebileceğiniz ve onlarca yeni kelime öğrenebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Bir tür kelime savaşı olarak hazırlanan bu oyunda asıl amaç, İngilizce bir kelime yazmak ve yazdığınız kelimenin son harfi ile karşı tarafın yeni bir kelime yazmasınız beklemektir. Aynı şekilde sizde karşı tarafın yazdığı kelimenin son harfini baz alarak yeni bir İngilizce kelime üretmeli ve yolunuza devam etmelisiniz. Oyunda güçlü rakiplerle karşılaşabilir ve İngilizce kelime bilginizi sınayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ve sürekli yeni kelimeler öğrenebileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunun bazı kuralları bulunmaktadır. Bu kurallardan en önemlisi kelimeleri rastgele yazamazsınız. Yazacağınız kelimeler bir önceki kelimenin son harfi ile başlamalıdır. Aksi takdirde oyun sonlanır ve tekrar başlamak zorunda kalırsınız.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan BattleText, İngilizce kelime bilginizi geliştirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.