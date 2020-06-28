Idle temalı oyunlar arasında yer alan BattleDNA3 ücretsiz yapısı ile iki farklı platformda oyuncuların beğenisini kazanmaya çalışıyor.

Rol oyunları arasında yer alan ve Retro tarzındaki grafik açıları ile belirli bir kitleye hitap etmesi beklenen BattleDNA3 aldığı oyuncu geri bildirimleri ile başarısını da gözler önüne seriyor.

Play Store üzerinde 4.1 gibi bir incelemeye sahip olan yapım da oyuncular otomatik olarak savaşlara katılacak, karakterlerini geliştirecek ve eskisinden daha güçlü bir hale getirmeye çalışacaklar.

Çeşitli istatistiklerden de yararlanacak olan oyuncular, savaş atmosferinde ayakta kalan oyuncu olabilmek için kendilerini geliştirerek otomatik savaşlarda boy gösterecekler.

Idle temalı yapım 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.