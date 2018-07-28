Battleheart 2, ücretli olmasına karşın 2011’in en çok indirilip oynanan rpg oyunlarından Battleheart’ın devam oyunu. Popüler serinin yeni oyununda çizgi film stili grafikler kendini etkileyici grafiklere bırakmış, savaş sistemi iyileştirilmiş ve yeni karakterler (hem kahraman hem de yaratık tarafında) eklenmiş. Hikaye değil savaş odaklı mobil rpg oyunları seviyorsanız öneririm.

50MB altı boyutuyla düşük kapasite mobil cihaz kullanıcılarının ilgisini çekeceğini düşündüğüm rol yapma oyunu Battleheart 2’de sihirbazlar, şövalyeler, büyücüler, samurayların da aralarında olduğu 12 eşsiz karakterle canavarlara karşı savaşıyorsunuz. İskeletler, tek gözlü devler, örümcekler, yarasalar, goblinler ve daha saymakla bitiremeyeceğim düşmanla gerçek zamanlı olarak tek başınıza veya co-op (4 oyuncuya kadar) savaşıyorsunuz. Kahramanlar için yüzlerce item mevcut. Bu arada her zaferle daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalıyorsunuz.