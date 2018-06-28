Battlelands Royale, PUBG, Fortnite gibi hayatta kalma temelli battle royale oyunlardan hoşlanıyorsanız, keyif alarak oynayacağınız bir yapım. Tepe kamera açısından oynanış sunan ve detayların göze çarptığı etkileyici grafiklere sahip çok oyunculu battle royale oyununda mücadeleler en fazla 5 dakika sürüyor ve mücadele boyunca oyun alanı daralıyor.

Görsel açıdan mobil battle royale oyunlarının öne çıkan isimlerinin yanına yaklaşamasa da kendine has güzel bir çizgisi var Battlelands Royale’in. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan 100MB altı multiplayer battle royale oyununda 32 oyuncu geniş haritalarda savaşıyor, son hayatta kalan olabilmek için tüm gücünü ortaya koyuyor. Karşılaşmalar süre sınırlı; en az 3 en fazla 5 dakika sürüyor. Beklemek yok, karmaşık menüler yok. Atlayıp keşfe çıkıyor ve çatışıyorsunuz. Savaşırken fırtınaya da dikkat etmeniz gerekiyor. Oyun alanını gittikçe daraltarak mücadeleyi kızıştıran fırtına sizi bitirebilecek en etkili şey. Bu arada tek başınıza savaşabildiğiniz gibi takım oyunu da çıkarabiliyorsunuz.