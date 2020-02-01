Sevimli bir ayının aşçılık yaptığı restoranda çalışarak ayıya yardımcı olacağınız ve lezzetli yemekler pişirerek restorana gelen müşterileri memnun etmek için çaba göstereceğiniz Bear's Restaurant, mobil platformda macera oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmete açılan eşsiz bir oyundur.

Basit ve eğlenceli grafiklere sahip bu oyunda yapmanız gereken, restoranda ayının yardımcılığını üstlenen tavşan karakterini yöneterek size verilen görevleri yerine getirmek ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir.

Oyunda restorana gelen müşterileri öldürmek için planlar yapan ve ölmeden önce lezzetli yemekler yedirmek için birbirinden güzel ürünler çıkartan bir ayının hikayesi anlatılmaktadır. Ayı kaybolan kızının intikamını almak için dev bir canavara dönüşecek ve önüne gelen herkesi etkisiz hale getirmek için mücadele edecektir.

Sizde onun planlarına dahil olarak cinayetlerde ona yardımcı olacak ve verdiği görevleri yerine getireceksiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Bear's Restaurant, sürükleyici özelliğe sahip kaliteli bir oyundur.