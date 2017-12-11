Beat Hopper: Bounce Ball to The Rhythm, müziğin ritmine uyarak topu zıplatmaya çalıştığınız reflekslere dayalı bir mobil oyun. Arka planda çalan müzik eşliğinde topu düşürmeden mümkün olduğunca uzak noktaya taşıyarak rekor kırmaya çalışıyorsunuz. Müzik - ritim oyunlarını seviyorsanız ücretsiz olarak indirilmeye açılan, hem telefon hem de tablette rahatça oynanabilen bu oyuna bir şans vermelisiniz.

Müzik ritmini dinleyip müzikal reflekslerinizi kullanmanızı isteyen oyunda topu kutucuklar üzerinde oradan oraya zıplatarak puan topluyorsunuz. Ritmi kaçırdığınız anda haliyle oyuna veda ediyorsunuz. Yeterince puana ulaştıysanız yeni bir parçanın kilidini açıyorsunuz. Gitar ve piyano parçaları eşliğinde geçen top oyununda yenilikçi kontrol sistemi mevcut. Bu sayede dilediğiniz yerde oyunu oynamanın keyfini sürebilirsiniz.

Beat Hopper Özellikleri: