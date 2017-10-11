Beat Smoking (Sigarayı Bırakın), sigarayı bırakmak isteyen ancak zorlanan kişilere yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş sayısız mobil uygulamadan biri. Android platformundaki diğer sigara bıraktırma uygulamalarından oldukça farklı bir işleyişe sahip. Türkçe dil desteğiyle geldiğini de belirtmek gerek.

Zararlarını bilmemize hatta paketinin üzerinde açıkça yazmasına karşın içmekten vazgeçemediğimiz sigara… Birçok hastalığın sebebi olan bu şeyi tüketenler arasındaysanız ve artık sağlıklı bir yaşama merhaba demek istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu uygulamayı bir göz atın derim. Beat Smoking Türkçe adıyla Sigarayı Bırakın ismiyle karşımıza çıkan ücretsiz Android uygulaması, vücuttaki nikotin reseptörlerinin alarm vermeye başlamasıyla birlikte sigara içme isteği geldiğinde sizi başka şeylerle oyalayarak o an için sigaradan uzak durmanızı sağlıyor. Tabii ki beyninize ağrı saplandığı o anda kendinizi tutamaz sigarayı yakarsanız uygulamanın yapacağı hiçbir şey yok. Sadece nikotin atağı yaşadığınız anda size alternatifler sunuyor uygulama. Sigara içmek yerine şunları şunları yapabilirsiniz gibisinden öneriler veriyor.