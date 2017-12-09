BeatEVO YG, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir müzik oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Müzik severlerin mutlaka denemesi gereken eğlenceli bir oyun olan BeatEVO YG ile keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan BeatEVO YG, dünyanın her yerinden oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz bir müzikal oyundur. Dünya çapında ünlü müzisyenlerin müziklerini çalabileceğiniz oyunda hem eğleniyor hemde keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Kaliteli tasarımlarıyla da dikkat çeken oyunda sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Farklı türden müzikleri de çalabileceğiniz oyunda inanılmaz ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. K-pop hayranlarının bayılabileceği bir oyun olan BeatEVO YG ile ritim duygunuzu açığa çıkarabiliyorsunuz. Eğer müzikal oyunlardan hoşlanıyorsanız BeatEVO YG oyununu sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda liderlik sıralamasında üst sıralara tırmanarak arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

BeatEVO YG oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.