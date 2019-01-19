Beetles.io oyununun kuralı çok kolaydır, sadece böceğinizi sürükleyin ve sahnede diğer düşmana vurun. Eğer onu havuza düşürmeyi başarırsanız büyüyecek ve alanın en büyüğü haline geleceksiniz. Böylelikle puanları toplayacak ve sıralamada yukarıya çıkacaksınız.

Yeşil çimenlerin üzerinde serbest bırakılan bir uğur böceği kontrol edeceğiz ve misyonumuz bu alanda kalanların suya düşmeleri için itmeye çalışmak. Bunu başarabildiğimiz her takım daha da büyüyecek, oyuncuların geri kalanını daha da güçlendirecek. Ancak bu o kadar kolay olmayacak çünkü burda gözlerinizi tamamen açık tutmanız gerekiyor.

Oynamak için ücretsiz, her zaman her yerde oynayabileceğiniz oyunda kurallar basit. Şimdi meydan okumaya ve arkadaşlarınızla kapışmaya başlamak için hazır mısınız?