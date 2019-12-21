Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Beggar Life 2, sokaklarda dilencilik yaparak servetinizi büyütebileceğiniz ve ticarete atılarak daha fazla para kazanmak için mücadele edeceğiniz ilginç bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, dilencilik yaparak para kazanmak ve çeşitli alanlarda ticaret yaparak mal varlığınızı artırmaktır. Dilerseniz ücretini vererek yarı zamanlı ya da tam zamanlı dilenciler tutabilir ve günü her saati para kazanabilirsiniz.

Bir ülkeyi ele geçirerek insanlardan para toplayabilir ve paranızı bankaya yatırarak faizden kar elde edebilirsiniz. Şirketler ve dükkanlar açarak kazancınızı katlayabilir ve yeni gayrimenkuller satın alabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve ilginç hikayesi ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor. Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Beggar Life 2 ile sizde farklı yollardan para kazanabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.