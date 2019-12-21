Dilencilik yaparak para kazanacağınız ve dev şirketler kurarak CEO’luk yapacağınız Beggar Life, mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı mekanlarda dilencilik yaparak insanların paralarını sömürmek ve mal varlığınızı artırarak farklı alanlarda ticarete atılmaktır. Seviye atladıkça daha fazla dilenciyi işe alabilir ve kazancınızı katlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Topladığınız paralarla tarihi eserler satın alabilir ve bu eserleri pazarlayarak daha fazla paraya ulaşabilirisiniz. Ayrıca dünyaca ünlü şirketlerde CEO olarak çalışabilir ve daha fazla gelir elde edebilirsiniz.

Dilencilerin seviyelerini artırarak bir günde kazandıkları para miktarını artırabilirsiniz. Böylece daha fazla gayrimenkul ve araç satın alarak servetinizi büyütebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Beggar Life, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.