BetterMe: Calorie Counter, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir kilo takip uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Kilo vermek için 30 gün mottosuyla hizmet sunan BetterMe: Calorie Counter uygulaması, kalorinizi kontrol altına alıp sağlıklı bir yaşama kavuşmanıza yardım ediyor. Kullanışlı özellikleriyle dikkat çeken uygulamada farklı egzersiz programlarının yanı sıra önemli ipuçları yer alıyor. Evde basit hareketler yaparak kilo vermenize de yardım eden uygulamada vücudunuzu güçlendirmek adına her türlü şey mevcut. Kolay bir kullanıma sahip olan BetterMe: Calorie Counter uygulaması, sporla yakın uzak herkesin telefonunda yer alması gereken bir uygulama.

Sağlıklı yaşam sürmek ve daha kaliteli bir hayata sahip olmak için şiddetle önerebileceğim bir uygulama da diyebilirim. Kendi vücudunuzdaki değişimleri kolayca takip etme imkanı da sunan BetterMe: Calorie Counter, sizleri bekliyor.

BetterMe: Calorie Counter uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.