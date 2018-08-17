Yıllar önce yabancı görevlerinden birinde bu dünyadan olmadığını bildiğin bir bebek çocuğu buldun. Onu kabul ettin ve onu bir gün gerçeğini ortaya çıkarmak zorunda olduğunu bilerek bebeği kendi başına yetiştirdin. Gizli Nesne macerasında Thomas'ın evini bulmak için galakside bir yolculuğa çık.

Thomas uzun yılların sonrasında babası tarafından aranıyor, ama gerçekten neyin peşinde? Onu kurtarmak için dünyanın sınırlarının ötesine geçmek zorundasın. Thomas'ın içinde saklı olan güce, harika gizli nesne sahnelerinin dünyaları aracılığıyla kilidini açın. Büyüleyici bulmacaları ve muhteşem mini oyunları çözerek çocuğunuzu doğuştan gelen haklarını kullanın.

Galaktik bir yolculuğa başlayın ve tahsil edilebilir roketler, morphing nesneleri ve daha fazlası dahil olmak üzere ek paket Collector Edition kullanımının tadını çıkarın!

Beyond: Star Descendant Özellikleri