Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve 500 binden fazla oyuncu tarafında keyifle oynanan Beyond Ynth Xmas Edition, labirent kutucukların içinde ilerleyerek puan toplayabileceğiniz ve çıkış kapılarından geçerek hedefe doğru ilerleyebileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sevimli bir uğur böceği ile zorlu parkurlarda yarışmak ve karmaşık kutuların içlerinde ilerleyerek çıkışa ulaşmaktır. Oyunda temel mantık, kutuların içlerindeki çıkıntı ve engellerden kurtularak kutuları itelemek ve farklı yönlere çevirmektir. Bu sayede çıkış yollarını birleştirebilir ve puan toplayarak hedefe doğru yol alabilirsiniz. Parkurları tamamladıkça seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda birbirinden zor onlarca farklı parkur yer almaktadır. Uğur böceğini çeşitli yönlerde ilerleterek parkurları başarıyla tamamlamalı ve maksimum puana ulaşmalısınız.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Beyond Ynth Xmas Edition, sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.