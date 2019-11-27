Mobil cihazımızda kış oyunlarına katılacağımız Biathlon Manager 2020 ile bizleri birbirinden zorlu görevler bekliyor olacak.

Mobil platformda oyunculara 3 farklı oyun sunan AT2 Game Studio imzası ile geliştirilen ve yayınlanan 4’ncü oyun Biathlon Manager 2020 şu sıralar ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Kış spor oyunları için adeta bir rehber niteliğinde olan Biathlon Manager 2020’de oyuncular farklı hava tipleri ile karşılaşacak, en zorlu yamaçlarda kayak yapacak, 30 farklı beceri ile karşılaşacak, mevcut becerilerini yükselterek daha yetenekli bir hale gelecekler.

Farklı ekipman türlerinin de yer aldığı yapımda oyuncular seçtikleri kayak takımı ile yeteneklerini sergileyecek, 18 farklı turnuva da boy gösterebilecekler. 4 – 9 farklı etaptan oluşan turnuvalar birbirinden farklı zorluklara sahip olacak.

Herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeden oynanabilen yapım 50 binden fazla kez indirildi.