Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Biathlon Mania, nefes kesen kayak yarışlarına katılarak dünyanın güçlü oyuncularına karşı mücadele edeceğiniz ve belirtilen hedefleri vurarak puan toplayacağınız sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve gerçekçi efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, karla kaplı yüksek dağlık alanlarda kayak yarışları yaparak turnuvalarda birinci olmak ve seviye atlamaktır. Kayak yarışlarının sonunda bir tüfek yardımı ile belirtilen hedeflere ateş etmeli ve görevleri tamamlayarak ödülleri toplamalısınız. Oyunu online platformda oynayabilir ve dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncuyla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca turnuvalarda başarılı olarak dünya sıralamasında adınızı zirveye yazdırabilir ve ekstra ödül kazanabilirsiniz.

Oyunda farklı tarza sahip onlarca kayakçı yer almaktadır. Ayrıca yüzlerce kayak malzemesi ve kıyafet bulunmaktadır. Dilediğiniz ekipmanları seçerek oyuna başlayabilir ve nefes kesen yarışlara katılabilirsiniz. Spor oyunları arasında bulunan Biathlon Mania ile sizde eğlenceye doyabilir ve iyi bir kayaçlı olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz.